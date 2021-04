L'entraîneur d'Angers Stéphane Moulin lors du match de Ligue 1 contre Rennes, samedi au stade Raymond-Kopa. — Loïc Venance / AFP

Polémique autour de l’arbitrage vidéo dans le foot, épisode 952… Stéphane Moulin, l’entraîneur d'Angers, a estimé « scandaleux » l’annulation d’un but de son équipe lors de la défaite à domicile contre Rennes (0-3), samedi en Ligue 1.

Peu avant la mi-temps, alors que les équipes étaient à 0-0, l’attaquant angevin Stéphane Bahoken a profité d’une boulette d’Alfred Gomis sur un dégagement en chandelle pour marquer, mais le but a été annulé pour une très légère obstruction sur le gardien rennais. Les Bretons ont ouvert le score deux minutes plus tard et l’ont emporté 3-0.

« Le problème c’est que ça tombe souvent sur nous »

« Il n’y a pas de faute », a martelé Moulin devant la presse. « Que l’arbitre se trompe sur l’instant, ça peut se comprendre. Mais c’est scandaleux que l’erreur soit confirmée avec les images ». « Merci la VAR !, a-t-il ironisé. Moi qui suis un adepte de la VAR, je suis en train de revenir sur ma décision », a-t-il ajouté.

« Il y a eu d’autres exemples et le problème c’est que ça tombe souvent sur nous », a expliqué l’entraîneur angevin, en évoquant la sortie du portier de l’OL Anthony Lopes, genou et crampons en avant, dans le dos de Romain Thomas en novembre. « Notre joueur se fait défoncer par le gardien lyonnais, il n’y a rien du tout. Et là notre joueur ne bouge pas, il regarde le ballon en l’air, il ne saute même pas, et il y a faute ! », a-t-il insisté.

Genesio évoque « un fait de jeu »

L’entraîneur rennais, Bruno Genesio, a pour sa part reconnu que la faute semblait légère : « C’est un fait de jeu, parfois ça nous profite, parfois c’est à notre détriment, c’est comme ça ».

« On a été battus par une équipe qui nous est supérieure, mais ça aurait pu tourner autrement », a fait valoir Moulin, en rappelant qu’entre les blessures et Covid-19, il a dû faire sans 10 joueurs potentiellement titulaires. L’entraîneur angevin, qui a récemment annoncé son intention de quitter le club après 10 saisons à la tête de l’équipe pro, a demandé à ses joueurs de « mettre ce match à la poubelle » pour se concentrer désormais sur un autre défi de taille : un quart de finale de Coupe de France contre le PSG mercredi au Parc des Princes.