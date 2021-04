Hugo Lloris à l'échauffement face à la Bosnie. — FRANCK FIFE / AFP

Si les Bleus ont réussi le minimum syndical en Bosnie, ils le doivent sans doute à l’arrêt absolument monstrueux d’Hugo Lloris sur une tête aux six mètres d’Anel Ahmedhodzic alors que le score était encore de 0-0 en première période. Un plongeon à la Gordon Banks sur la fameuse tête de Pelé lors de la coupe du monde 1970, sur lequel se sont enflammés quelques commentateurs et observateurs.

En fouillant dans nos vieux articles Lloris, on a été amusés de retrouver pareil qualificatif dans la bouche de son ami Cédric Messina, à propos de la détente du gardien tricolore en quarts de finale du mondial russe contre l’Uruguay. « J’ai pensé qu’il y avait but, et puis non. C’est un arrêt à la Gordon Banks. La compétition, le moment, le scénario, il y a tout dans cet arrêt. C’est ce genre de geste, dans une Coupe du monde, qui vous fait passer à la postérité. »

Manière de dire qu’un arrêt en éliminatoires de la coupe du monde contre une petite nation mondiale ne peut pas avoir la même répercussion qu’un autre, même moins difficile techniquement, réalisé lors d’un match bien plus vital pour les Bleus ? En regardant les compilations des plus belles parades du gardien des Spurs en équipe de France, on peut dégager un « top 3 » en termes de momentum entre la difficulté de l’arrêt et son importance, même discutable (quid de son arrêt au premier match contre l’Australie en 2018, par exemple, qui peut dire à quoi aurait ressemblé la compétition pour les Bleus sans victoire ce jour-là ?)

1 – L’envolée sur corner après la frappe en pivot de Verthongen en demi-finale du Mondial 2018 à 0-0

2 - Le plongeon dans le soupirail face à l’Uruguay en quarts de finale à 1-0

3 - La détente incroyable sur une tête allemande en fin de match contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 2016

Mais quand il s’agit de la beauté elle-même, où classer la parade de LLoris en Bosnie ? Peut-être entre le triple arrêt de malade contre l’Islande en amical en 2018 et la meilleure prestation de Lloris sur 90 minutes en équipe de France, un soir d’extrême souffrance contre les Pays-Bas quelques semaines après le titre mondial ? A vous de choisir.