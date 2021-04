Kylian Mbappé, le 31 mars 2021 en Bosnie. — Kemal Softic/AP/SIPA

C’est une prise de parole qui ne va pas forcément rassurer les supporters parisiens. Kylian Mbappé, qui n’a pas réussi la meilleure trêve internationale de sa carrière malgré la dernière victoire contre la Bosnie (0-1), a accordé une longue interview à RTL, dans laquelle on sent poindre une forme d'envie d'aller voir ailleurs​, même si l’attaquant français prend bien garde d’aller trop loin dans ses déclarations comme d’habitude.

« Bien sûr que ça fatigue [les questions autour de lui], surtout quand, quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, bien sûr qu’un bout d’un moment, ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger, ils reviennent ici que pour l’équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, donc bien sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c’est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que j’allais être dans ce contexte-là. Mais on verra, on verra par la suite. »

« Moi, je suis là tout le temps, donc bien sûr que ça parle beaucoup plus »

Voilà une déclaration qui devrait faire causer dans la presse espagnole, même si elle n’est pas accompagnée de LA grande annonce que Leonardo, Zizou et d’autres attendent, à savoir « je ne veux pas prolonger et je veux signer au Real ». Au contraire, Mbappé a encore une fois repoussé le choix à plus tard : « Si j’avais avancé, je serais déjà venu en parler, promet-il. Bien sûr que lorsque j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler. »

Un dernier petit indice pour la route quand même quand on l’interroge sur son positionnement, entre l’axe et le côté gauche en équipe nationale : « C’est toujours pareil, c’est mon quotidien. Je joue dans un championnat où je crois que ce n’est pas très ouvert tous les week-ends. Mais voilà, ça fait partie de mon quotidien. Après mon positionnement, je ne veux plus trop en parler parce que ça fait des débats inutiles ». Va en Liga Kylian, on sent que ça te démange.