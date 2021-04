ENQUETE Les enquêteurs estiment que c’est au golfeur et à son entourage de décider de lever la confidentialité de ces informations

La voiture de Tiger Woods après l'accident du 23 février 2021 dans la banlieue de Los Angeles. — Ringo H.W. Chiu/AP/SIPA

Ils savent mais, par respect pour la vie privée, ils ne diront rien. La police de Los Angeles a annoncé mercredi que les enquêteurs ont identifié la cause de l’ accident de voiture qui a gravement blessé Tiger Woods le 23 février, sans la révéler publiquement.

« Une cause a été déterminée, l’enquête est terminée », a simplement déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva. « Nous avons contacté Tiger Woods et son entourage. La divulgation d’informations sur l’enquête pose des problèmes de confidentialité, et nous allons leur demander s’ils renoncent à cette confidentialité. Ensuite, nous serons en mesure de faire un communiqué complet sur toutes les informations concernant l’accident », a-t-il expliqué.

Peu après l’accident de voiture du Tigre, le shérif du comté de Los Angeles, chargé de l’enquête, avait annoncé que Woods ne serait pas poursuivi « pour conduite dangereuse », arguant qu’il s’agissait « d’un simple accident ». Il avait ajouté qu’il n’y avait alors « aucune preuve » laissant penser que la star du golf conduisait sous l’emprise de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool au moment des faits.