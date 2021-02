Le sportif Tiger Woods — San Francisco Chronicle / Polaris/Starface

Tiger Woods se remet plutôt bien de son accident de la route en début de semaine. Selon les dernières informations relayées par son entourage, les interventions à l’une des jambes, sévèrement touchée, ont « réussi » et le tigre « se rétablit ».

Le champion a été transféré au prestigieux centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles​, où il a fait l’objet de nouvelles « procédures de suivi pour ses blessures ce matin », indique le communiqué, sans plus de précision sur la nature de ces soins. « Les procédures ont réussi et il se rétablit désormais, et a un bon moral », précise le court texte publié au nom de « Tiger et sa famille ».

Tiger Woods a eu de la chance

Mardi, Tiger Woods avait été longuement opéré à l’hôpital Harbor-UCLA, un centre de traumatologie où il avait été évacué par les secours peu après son accident, pour de « multiples fractures ouvertes » à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Selon le policier qui a découvert le champion, blessé mais conscient, dans sa voiture sérieusement endommagée, Tiger Woods « a eu beaucoup de chance de s’en sortir vivant ».