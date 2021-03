Tigers Woods a profité d’un moment durant sa convalescence pour dire à quel point il a été « touché » par les nombreux messages et marques de soutien. La superstar du golf hospitalisée après son grave accident de voiture mardi, a tweeté dimanche un mot de remerciement pour l’aide affichée notamment par plusieurs golfeurs dans la journée.

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.