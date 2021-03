Nacer Bouhanni (plein centre) lors d'une étape du Tour d'Arabie Saoudite, le 7 février 2020. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Nacer Bouhanni présente ses excuses. Le sprinteur français a tassé un coureur de la Groupama-FDJ contre les barrières dans le final de la course Cholet-Pays de Loire, dimanche. Ce dernier, Jake Stewart, lui a vertement reproché sur Twitter, images à l’appui.

Le Français de la formation Arkéa-Samsic, troisième sur la ligne mais déclassé, a expliqué dans un communiqué que ce comportement dangereux n’avait rien d’intentionnel.

« Je voulais juste prendre l’aspiration »

« Je tiens à dire que je suis désolé pour Jake Stewart. Le sprint s’est déroulé ainsi : je vois Élie Viviani lancer, et je veux prendre son sillage. J’admets que mon erreur a été de changer de trajectoire pour aller prendre sa roue, explique Bouhanni. Je ne vois pas Jake Stewart à ce moment-là. Lorsque nous entrons l’un et l’autre en contact, je me retrouve déséquilibré et je me rattrape comme je peux afin ne pas tomber. Je voulais juste prendre l’aspiration car le vent venait de face, côté droit, en aucun cas c’était intentionnel. »

Reste que l’ancien sprinteur de la Cofidis pourrait être sanctionné. L’UCI a annoncé ce lundi qu’elle allait saisir sa commission de discipline et demander « des sanctions adaptées à la hauteur de la gravité du geste reproché ».