Gaël Fickou avec Brice Dulin et Arthur Vincent lors de France-pays de Galles, le 19 mars 2021. — J.E.E/SIPA

Ambiance commando à Marcoussis cette semaine. Après la victoire arrachée dans les arrêts de jeu face au pays de Galles samedi dernier, le XV de France sait maintenant ce qu’il lui reste à faire pour gagner le Tournoi des VI Nations : battre l’Ecosse avec le bonus offensif et par plus de 20 points d’écart, vendredi. Le challenge est relevé, et le temps manque un peu pour préparer cette rencontre. Mais avant de parler plans de bataille et abandon (ou pas) du jeu de dépossession, il convient de se concentrer en ce début de semaine sur la finalité de cette rencontre : remporter un titre, enfin.

C’est « l’ancien » Gaël Fickou qui a amené le sujet sur la table mardi en conférence de presse. Le trois-quarts centre, 26 ans seulement mais qui a débuté en équipe de France il y a bientôt huit ans, a connu beaucoup de choses avec les Bleus. Majoritairement de la frustration. « Les années précédentes, on a beaucoup perdu. Ça n’a pas été simple, mais aujourd’hui on gagne à nouveau. Aller chercher un titre, ça représenterait quelque chose d’énorme », a rappelé le joueur du Stade Français.

Ne pas dérégler la flèche du temps

Cela va faire 11 ans maintenant que les Bleus du rugby n’ont rien gagné. Une éternité, surtout avec un Tournoi tous les ans. C’est même la première dans leur histoire, depuis l’après-guerre, que ça leur arrive. Après avoir échoué à la différence de points lors de la dernière édition (à cause d’une défaite en Ecosse, d’ailleurs), la France ne peut pas se contenter du même sort. Il est temps de gagner. La Coupe du monde 2023 approche à grands pas, et dans sa construction, cette équipe doit savoir ce qu’est la victoire. C’est d’ailleurs, depuis son intronisation, le sens du discours de Fabien Galthié avec sa fameuse « flèche du temps » censée baliser le parcours de l’équipe jusqu’au Mondial à la maison.

« On pense de manière forte qu’on va redevenir une nation majeure du rugby mondial parce qu’on va gagner des matchs, des titres, vite », disait le sélectionneur lors de sa prise de fonction, fin 2019. Les matchs, c’est fait, avec au passage une identité clairement définie et des joueurs qui ont su s’installer. Le premier titre, en revanche, se fait attendre. Même la coupe d’Automne, il y a quelques mois, a échappé aux Bleus, au bout d’une bataille haletante mais perdue à Twickenham.

« Pour les jeunes joueurs, c’est important. Mais pour moi qui ai vécu avec l’ancienne génération, aussi, a ajouté Fickou. Ça fait très longtemps qu’on attend ça. » Face à l’Ecosse, le challenge s’annonce compliqué, mais dans ce Tournoi les Bleus ne sont plus à ça près.