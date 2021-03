AUDIENCES Les dernières auditions à l’aveugle de « The Voice » n’ont pas fait le poids face au rugby

Les téléspectateurs se sont rués devant le match France/Pays de Galles. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Les téléspectateurs ont préféré le sport à la musique ce samedi soir. Le match France/Pays de Galles, remporté au tout dernier moment par les Bleus, a rassemblé plus de 6 millions de férus de rugby sur France 2. Comme le rapporte Puremédias, il s’agit du meilleur score d’audiences de la chaîne de la saison pour cette case du week-end.

Les dernières auditions à l’aveugle de The Voice, marquées par l’émotion de Marc Lavoine face à une reprise de Michel Jonasz et par les pieds de Vianney sur le fauteuil (une habitude), n’ont pas fait le poids. Le télécrochet a attiré 5.177.000 de mélomanes, en baisse par rapport à la semaine dernière. C’est aussi la première fois lors de cette saison, que The Voice ne domine pas les audiences.

« Commissaire Magellan » résiste sur France 3

A la troisième place du podium, on retrouve une rediffusion de Commissaire Magellan sur France 3, qui a tout de même séduit plus de trois millions de fidèles.

Enfin, l’unique épisode de Hawaii 5-0 diffusé sur M6 samedi soir, a rassemblé 1,88 millions de téléspectateurs.