Yoann Huget et le Stade Toulousain vont retrouver les Irlandais du Munster à Thomond Park en Champions Cup, comme ici le 1er avril 2017. — Paul Faith / AFP

Pas facile de saisir toutes les subtilités du très austère tirage au sort des phases finales des Coupes d'Europe de rugby, qui a eu lieu ce mardi à la mi-journée. La règle, grosso modo : les équipes d’un même championnat ne pouvaient pas s’affronter en huitièmes (les 2, 3 et 4 avril). En Champions Cup, on assistera logiquement à de belles affiches, après une phase de poules réduite à deux journées au lieu de six, pour cause de Covid-19.

🏉 Le tirage de la Champions Cup a rendu son verdict. Des déplacements difficiles pour Toulouse et Toulon qui voyageront en Irlande. L'ASM, La Rochelle et le LOU se rendront en Angleterre. Enfin, le Racing et Bordeaux recevront Édimbourg et Bristol, leader de premiership. pic.twitter.com/IOSqTcn9wO — Café Crème Sport (@CafeCremeSport) March 9, 2021

Leader du Top 14, le Stade Toulousain ira se frotter au Munster, à Limerick. Même privée de ses supporteurs en ces temps de crise sanitaire, la province irlandaise, double championne d’Europe, sera un énorme morceau pour le quadruple lauréat de la compétition. Quatre autres clubs français se déplaceront, dont trois en Angleterre : Lyon à Exeter, tenant du titre, Clermont chez les Wasps et La Rochelle à Gloucester ; Toulon rendra visite aux Irlandais du Leinster.

Sept clubs français en lice

L’Union Bordeaux-Bègles recevra Bristol, leader du championnat anglais qui avait piqué le fantastique centre fidjien Semi Radradra aux Girondins l’été dernier. Le Racing 92, finaliste malheureux en 2020, partira favori dans son Arena de Nanterre devant les Ecossais d’Edimbourg.

Dans le meilleur des mondes, les quarts de finale des 9, 10 et 11 avril proposeraient trois duels franco-français : Lyon – Toulouse, Clermont – Toulouse et UBB – Racing 92. Dans le dernier quart, le vainqueur de Gloucester – La Rochelle accueillera celui du huitième de finale entre les Gallois des Scarlets et les Anglais de Sale.