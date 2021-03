IL EST DE RETOUR ! Mesdames et messieurs, faites du bruit pour le seul, l’unique, l’immense Pep Génésio. L’ancien entraîneur de l’OL a été nommé sur le banc du Stade Rennais le jour où les deux équipes s’affrontent en Ligue 1. Si ça c’est pas beau ! Evidemment, on sait raison garder, il s’agit là d’un multiplex et on ira sur toutes les pelouses concernées par cette première salve de matchs comptant pour la 28e journée de Ligue 1. Mais on avoue avoir une préférence, contexte oblige, pour ce qu’il convient désormais d’appeler le Génésico. A part ça, on surveillera le match à distance entre Lens, qui joue Sainté, et Metz, qui reçoit Angers. Les deux équipes comptent 41 points et luttent pour la 5e place.

>> Départ du live à 18h45