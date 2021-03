David Goffin (Archives) — Andy Brownbill/AP/SIPA

Le Belge David Goffin, 15e mondial, a remporté l'Open Sud de France, dimanche à Montpellier (Hérault), en battant en finale l’Espagnol Roberto Bautista-Agut, numéro 13 mondial, en trois sets (5-7,6-4,6-2). De retour en forme après un Open d’Australie raté, il gagne son cinquième titre sur le circuit ATP, le premier depuis sa victoire à Tokyo en 2017, année où il avait atteint la 7e place du classement ATP.

Dans cette finale logique, qui opposait les têtes de série numéros 1 et 2 du tournoi, c’est l’Espagnol qui s’est d’abord montré le plus entreprenant, en parvenant à breaker David Goffin dès le quatrième jeu. Le Belge est revenu à 5-5 avant de craquer, pour offrir le premier set à l’Espagnol (7-5). Le Wallon a réagi avec un break d’entrée dans le 2e set, qui lui a permis de revenir dans la partie (6-4) et d’égaliser à un set partout.

« J'ai tout donné »

Il a par la suite maintenu la pression et a de nouveau pris le service de Roberto Bautista-Agut dès le premier jeu du 3e set. Solide sur ses jeux de service, il a conservé son avantage acquis en début de set et ajouté un nouveau break et l’a l’emporté 6-2. « J'ai tout donné aujourd’hui. Dans une finale, il faut saisir les opportunités, c’est ce que j’ai fait », a déclaré le Belge après sa victoire. « J’ai vécu des jours et des semaines difficiles […] donc je suis content d’avoir retrouvé un tel niveau », a-t-il ajouté.