Il devait se rendre aux autorités à 14 h15. Mais à 15h24, la police a trouvé le corps sans vie de John Geddert, ex-entraîneur de la Team USA de gymnastique championne olympique en 2012. Selon la procureur du Michigan Dana Nessel, qui avait annoncé son inculpation quelques heures plus tôt pour « trafic d’êtres humains » sur une vingtaine de jeunes femmes et pour « abus sexuel » sur une mineure de moins de 16 ans, l’ancien coach s’est suicidé.

Geddert’s body was located by troopers at the rest area on EB I-96 in Clinton County at 3:24 pm. Investigation is ongoing; no further details will be released at this time. https://t.co/flr09gDm2X