Antoine Dupont ne pourra pas participer à la rencontre face à l'Ecosse. — FRANCK FIFE / AFP

Et ce qui devait arriver arriva. Alors que la bulle sanitaire autour du XV de France a visiblement été percée à un moment donné, Antoine Dupont a été testé positif au Covid-19. Pas vraiment une surprise, dans la mesure où le meilleur joueur tricolore avait partagé un long moment avec Fabien Galthié lundi devant une caméra pour recevoir l'oscar du meilleur joueur de la saison. Or le sélectionneur a lui-même été testé positif mercredi, tout comme William Servat et un autre membre de l’encadrement.

Si la FFR précise que Dupont est asymptomatique et se porte bien, il est déjà forfait pour le match du 28 février prochain contre l’Ecosse. La bonne nouvelle, finalement, est venue des autres résultats, puisque aucun des onze autres joueurs tricolores testés jusqu’ici n’a été dépisté positif au Covid. Mais il reste encore près d’une vingtaine de résultats à officialiser.