Caen-PSG EN DIRECT: Match stérile à Malherbe (à deux doigts de zapper sur Top Chef)... Suivez le 32e de finale de Coupe de France en live

20h15: Salut les pandas et bienvenue sur ce live qui nous hype à mort entre Caen et le PSG ! Ironie, pas ironie, D la réponse D ? C’est comme vous le sentez. Quoi qu'il en soit installez-vous tranquillement le temps que je me cale l’estomac. Avec un coup d’envoi à 21h05, on est d’accord pour dire qu’on va lancer la soirée sans trop se presser non plus ? C’est un "oui" unanime, nickel. Ad’taleur !