Un incroyable fiasco. Un peu plus d’un mois après s’être engagé au FC Nantes, Raymond Domenech va bientôt ne plus être l’entraîneur des Canaris. L’ancien sélectionneur n’a pas résisté à la série catastrophique de quinze matchs sans victoire du club nantais, 18e et barragiste en Ligue 1.

Sous les ordres de Domenech, en sept rencontres, le FCN a partagé quatre fois les points et perdu à trois reprises. Le technicien de 69 ans n’a jamais réussi à poser sa patte sur le jeu de l’équipe. Malgré un changement de système (4-4-2 en 4-1-4-1) et de profils de joueurs (Coulibaly en pointe, Girotto en sentinelle etc.), l’entraîneur n’a jamais trouvé la clé.

L’expérience de Domenech – qui avait été choisi par le président Kita – au FCN restera comme un énorme camouflet. Il aura eu une durée de vie encore plus courte que Jean-Marc Furlan, licencié après un peu plus de deux mois et neuf matchs sur le banc nantais en 2010.

La direction nantaise a déjà trouvé le remplaçant de Domenech. Selon les informations de 20 Minutes, il s’agit d'Antoine Kombouaré.

Il sera le 19e entraîneur (en comptant les intérimaires et deux fois Michel Der Zakarian) du FCN depuis l’arrivée de Waldemar Kita en 2007. Ces dernières années, Antoine Kombouaré s'est spécialisé dans le sauvetage d'équipes proches de la rélegation. Avec succès à Dijon, en 2019. Beaucoup moins à Toulouse, sa dernière expérience d'entraîneur, où il a été remercié après dix défaites consécutives l'an passé.