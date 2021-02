Ligue 1 EN DIRECT. Paris va-t-il se réveiller contre le dernier ? Lyon joue gros à Dijon... Suivez le multiplex en live

Elle a fait mal, cette défaite à Lorient. Alors qu'un semblant de mieux semblait s'opérer depuis l'arrivée de Pochettino sur le banc parisien, le PSG a rechuté à Lorient après un match très moyen et ne pointe actuellement qu'à la troisième place de notre chère Ligue 1. C'est vraiment pas top, surtout quand on a le matos du PSG, et c'est pour ça que tout autre résultat qu'une victoire face au dernier, Nîmes, commencerait à faire poindre un bout de crise. Oui, déjà, et surtout à dix jours d'affronter le Barça en Ligue des champions. Sinon, on suivra aussi Lyon à Dijon, Nantes à Sainté et l'outsider Monaco face à Nice.

>> On se retrouve à partir de 20h50 pour la deuxième partie des matchs du jour...