Le calme est revenu à la Commanderie, alors que le club estime les dégradations à plusieurs milliers d'euros. — NICOLAS TUCAT / AFP

« J’entends les supporters rennais. Je les comprends. J’ai vu que certains pensent que Rennes a baissé sa culotte. Mais on n’avait aucune chance d’obtenir quoi que ce soit ! On aurait pu rajouter des incidents graves pour un caprice ». Une colère froide. Nicolas Holveck s’est exprimé ce lundi, deux jours après le report du match OM Rennes, annulé après les scènes de chaos survenues samedi devant la Commanderie. En conflit avec la direction de l’OM, plusieurs dizaines de supporters marseillais avaient fait le siège du centre d’entraînement de l’ Olympique de Marseille. Trois heures après le début des faits, la ligue a ordonné le report du match à une date ultérieure.

Pour le président du Stade Rennais, son club n’avait pas d’autre choix que d’accepter cette décision. « On n’avait aucune chance d’obtenir quoi que ce soit. Etait-il intelligent de mettre en danger mes joueurs ? Si on forçait la décision de la ligue et qu’il se passe quelque chose de grave, c’est moi et moi seul qui en prenait la responsabilité. On a pris une décision de bon sens, de rationalité. Quelle aurait été l’image du Stade Rennais ? Fallait-il rajouter du chaos au chaos ? La question a été très rapidement prise dans mon esprit », a précisé le président. Dès 14 h 30, il avait été informé des débordements en cours à la Commanderie. Il a été appelé à 17 h par la ligue, avant d’être rappelé trente minutes plus tard pour l’officialisation du report.

« Le football français est resté soudé et uni »

Très discret ce week-end, le président Holveck a tenu à clarifier sa position face à la presse ce lundi, à deux jours de la réception de Lorient. L’ancien dirigeant de Monaco semblait agacé par le mouvement de colère des ultras marseillais. « Le football français est resté soudé et uni. On est le seul championnat à vivre ce genre de choses. Aujourd’hui, les supporters se battent avec leurs joueurs. C’est dramatique. Il est temps de les sanctionner. C’est intolérable. Pour moi, ce ne sont pas des supporters ».

La date du report du match n’est pas encore connue.