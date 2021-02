Karim Benzema a sa place en équipe de France, selon Florentino Perez. — Cesar Manso / AFP

C’est un combat perdu depuis longtemps, et chaque effort d’une partie non impliquée ne sert qu’à raviver des regrets supplémentaires. Ainsi, l’intervention de Florentino Perez au micro d’Europe 1, lors d’une soirée de dimanche consacrée à Karim Benzema, via son ancien agent Karim Djaziri.

« Une situation que personne ne peut comprendre »

« Karim est un joueur unique et je pense que son absence de la sélection française est un immense gâchis. Se priver de la présence du meilleur numéro 9 de l’équipe de France et du monde, c’est une situation que personne ne peut comprendre… ». En Espagne, certainement, mais en France, tout le monde a compris que c'était mort de chez mort dans la tête de DD.

Florentino Perez en a pourtant remis une couche, saluant « une légende du Real Madrid » : « Je voudrais souligner son comportement exemplaire. C’est un joueur très apprécié de tous ses camarades. Benzema représente des valeurs telles que le professionnalisme, l’engagement, l’humilité. Je voudrais signaler que Benzema n’a jamais été expulsé d’un terrain, nous sommes très fiers de lui. Tout ce que je peux dire de Karim est positif. C’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas en équipe de France. »