Biathlon : Très belle deuxième place pour QFM, Johannes Boe était injouable... Revivez la mass-start en live

On ne sait pas si on va avoir droit de vibrer autant qu’hier, mais bon sang que c’était un beau samedi. Les Français ont tout cartonné, un peu au moment où on commençait à se dire que sans Martin Fourcade l’avenir tricolore en biathlon n’allait pas forcément être hyper sexy. Et voilà donc les garçons qui tapent la Norvège et Johannes Boe avec notamment un Emilien Jacquelin on ice, auquel il faut ajouter la très belle victoire de Julia Simon sur la mass-start au prix d’un sprint final de dingo face à la Suédoise Hanna Oeberg. Vu le contexte, on a forcément retrouvé de l’appétit. Allez messieurs, rassasiez-nous !

>> Rendez-vous à 15h pour le départ de la mass-start.