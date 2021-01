Trois bateaux au départ du Vendée Globe, aux Sables d'Olonne le 8 novembre 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Au regard du duel auquel se livrent les skippers en tête de la course, on pourrait presque avoir l’impression que le Vendée Globe n’est qu’une petite régate. Mais il s’agit pourtant bien d’une course autour du globe. Et, alors que le leader pointe à un peu plus de 3.100 milles de l’arrivée, le pas de deux se poursuit en tête de le course entre Louis Burton et Charlie Dalin.

Burton premier à passer l’équateur

Charlie Dalin a ainsi repris l’avantage sur son rival affichant 1,6 mille d’avance, soit moins de 3 km, au dernier classement dimanche à 4 heures du matin. Burton (Bureau Vallée 2) avait pourtant été le premier samedi en début de soirée à passer l’équateur avant d’être rattrapé par Dalin (Apivia).

La bataille du Pot au Noir, une zone de convergence intertropicale aux conditions de vent très incertaines, s’annonce acharnée, le peloton de tête comptant désormais six marins qui se tiennent en moins de 100 milles nautiques.

Classement dimanche à 4 heures du matin :

1) Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 3.189,3 milles de l’arrivée

2) Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) à 1,6 mille du premier

3) Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) à 22,1 milles

4) Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 47,7 milles

5) Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) à 65,7 milles