L’atterrissage à Melbourne a été brutal pour 47 joueurs devant participer à l’Open d’Australie dans trois semaines (8-21 février) : ils sont interdits d’entraînement pendant deux semaines après avoir voyagé à bord de deux vols où d’autres passagers ont été testés positifs au coronavirus.

L’Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a d'abord annoncé deux cas positifs à bord d’un vol en provenance de Los Angeles, transportant 24 joueurs, puis l’Open d’Australie a confirmé un autre cas à bord d’un vol Abou Dhabi-Melbourne, à bord duquel se trouvaient 23 joueurs.

You will find little sympathy in Australia. 14 days hard quarantine is the standard for all in-bound passengers.



These measures have saved lives in this country.