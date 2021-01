Jeudi 14 janvier

Le groupe qui se tire la bourre a Recife en ligne de mire, prochain point de passage de la flotte, porté par des vents faiblards et perturbé par les grains (rafales de vent qui change de direction). Après avoir cédé les commandes du Vendée Globe à Charlie Dalin, Yannick Bestaven, qui a mené la flotte pendant presque un mois, s'est finalement fait doubler dans la nuit de mercredi à jeudi par Louis Burton, qui ne cessait de remonter depuis plusieurs jours. Ruyant et Seguin se sont également faufilés dans l’intervalle.

1 – Dalin (Apivia)

2 – Louis Burton (Bureau Vallée 2) à 19 miles

3 – Thomas Ruyant (LinkedOut) à 45 miles

4 – Damien Seguin (Apicil) à 61 miles

5 – Yannick Bestaven (Maître Coq IV) à 64 miles

ll dormait paisiblement, profitant des conditions favorables, quand Yannick Bestaven a été brusquement réveillé par la sonnerie du téléphone satellite à l’heure convenue de sa vacation en direct. Un peu ronchon pour commencer, l'ancien leader a repris du poil de la bête, indiquant que les différents routages lui promettaient l’accès aux Sables-d’Olonne dans 13 ou 14 jours.

« Moralement, c’est dur, j’ai l’impression de ne pas avoir été verni : j’ai été arrêté en premier, et forcément le plus longtemps. Puis je n’ai pas pu gagner suffisamment dans l’Est pour les contrôler, et ça a été bien plus facile pour eux de se décaler. Je me suis retrouvé sous leur vent, ça fait chier. J’ai les Sables-d’Olonne au bout de l’étrave, on verra ce qu’il y aura au bout ! »