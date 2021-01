Charlie Dalin sur son bateau Imoca Apivia, aux Sables-d'Olonne le 8 novembre 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Mais qui arrivera premier aux Sables d’Olonne ? La question est pour l’instant sans réponse tant cette édition du Vendée Globe semble vouloir nous offrir un suspense jusqu’au bout. Charlie Dalin (Apivia) a pris la tête de la course lundi soir en dépassant Yannick Bestaven (Maître Coq). Ce dernier, qui était leader depuis près d’un mois, est actuellement englué dans une zone sans vent.

Au classement de 22 heures, Bestaven reste deuxième à 20 milles nautiques (37 km) mais pourrait être bientôt dépassé par Thomas Ruyant (LinkedOut) et Damien Seguin (Groupe Apicil), respectivement à 33 milles (61 km) et 42 milles (77 km) derrière lui, qui naviguent beaucoup plus vite.

Le classement à 22 heures

1) Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 4.721 milles de l’arrivée

2) Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) à 20,4 milles du premier

3) Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 53,8 milles du premier

4) Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 62,6 milles du premier

5) Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) à 97,4 milles du premier