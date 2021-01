Yannick Bestaven butte sur un mur et voit la concurrence revenir — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Le journal du 11 janvier

Le Vendée Globe est cruel. Yannick Bestaven​ a vu tous ses efforts fournis au large de l’Argentine anéantis par un mur sans vent qu’il s’apprête désormais à contourner tant bien que mal par l’ouest. Au large du Cabo Frio, Charlie Dalin ne va pas tarder à la rejoindre dans la même galère alors que, quelques jours plus tôt, il comptait encore 400 milles de retard sur le leader de la flotte. Certes, ce dernier peut toujours se consoler avec ses bonifications, mais il y a de quoi enrager. D’autant plus que derrière, Thomas Ruyant et Damien Seguin ne sont pas non plus à des années-lumière. Au programme dans les prochaines heures, navigation au près et grosse baston. Le premier qui se défera de l’anticyclone prendra une option avant de filer vers l’équateur.

Le classement à 9 h

1) Yannick Bestaven (Maître Coq IV), à 4.798 nm de l’arrivée

2) Charlie Dalin (Apivia), à 66 nm du leader

3) Thomas Ruyant (LinkedOut), à 170 nm du leader

4) Damien Seguin (Groupe APICIL), à 173 nm du leader

5) Louis Burton (Bureau Vallée II), à 211 nm du leader

Isabelle Joschke, la galère est bientôt finie

Pendant ce temps, le cauchemar continue pour MACSF, toujours malmené par une dépression qui a notamment provoqué un départ au vrac la veille. Isabelle Joschke, qui a déjà officiellement abandonné à cause d’une avarie de quille, a encore quelques heures de navigation devant elle dans des conditions périlleuses avant de pouvoir faire le point avec son équipe sur la route la plus sûre pour ramener son bateau à bon port. Elle pourra compter sur les bons conseils de son team manager et ancien vainqueur de la course, Alain Gautier, dans cette entreprise ardue.

Puisqu’on parle d’abandons, Alex Thomson a quitté le Cap pour ramener Hugo Boss en Angleterre et Sam Davies navigue à belle allure dans le Pacifique, où elle a dépassé Ari Huusela et Alexia Barrier. Une belle revanche sur le Vendée Globe.

La flotte rend hommage à Georges Pernoud

Les hommages à Georges Pernoud, l’ancien animateur historique de l’émission Thalassa, se multiplient depuis l’annonce de son décès des suites d’une longue maladie. Arnaud Boissière lui a souhaité « bon vent » tandis que Romain Attanasio salue la mémoire d’un « grand monsieur de la mer » qui « manquera beaucoup aux nouvelles générations ».

Du bout du Pacifique, Arnaud a une pensée pour #georgespernoud qui a fait aimer la mer à tant de gens. @ThalassaOff ❤️🌊 pic.twitter.com/xruN1LxAFR — Arnaud Boissieres (@Caliboissieres) January 11, 2021

Enfin, la team Banque Populaire a également eu un mot pour le présentateur de Thalassa « qui a partagé sa passion pour la voile et la mer » et ses proches.