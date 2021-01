Dele Alli — Shaun Brooks/Action Plus/REX/SIPA

C'est la rumeur que tout le monde s'était empressé de lancer après l'arrivée de Pochettino comme entraîneur du PSG. Son ancien joueur à Tottenham, en difficulté avec les Spurs, pour venir se relancer à Paris, après tout pourquoi pas. Mais ce qui n'était jusque-là qu'un bruit de mercato pourrait devenir sérieux. Selon RMC, le club parisien croit réellement à la faisabilité de la transaction.

Même si il impliquerait un jeu de chaises musicales des plus improbables : un départ de Christian Eriksen de l'Inter Milan vers Tottenham, Paredes qui quitte le PSG pour l'Inter et donc Alli vers Paris. Vu la faible surface financière de chacun des clubs à l'heure actuelle, on est cependant loin d'avoir trouvé un accord qui puisse satisfaire tout le monde, sans oublier qu'aucun des joueurs n'a pour l'instant donné son accord. Bref, le transfert d'Alli au PSG relève encore du fantasme, mais un fantasme sur lequel le PSG bosse sérieusement.