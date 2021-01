Moussa Dembélé devrait bientôt quitter Lyon — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Dimanche 10 janvier

Juninho prêt à lâcher Dembélé

C’est un transfert qu’on sent venir depuis cet été, quand Rudi Garcia a décidé de pousser Moussa Dembélé vers le banc de l’OL. Titulaire indiscutable et vraie belle valeur marchande jusque-là, l’ancien attaquant du Celtic n’est désormais qu’un supersub à l’OL et pourrait bien aller voir ailleurs durant ce mercato. L'Atletico Madrid souhaite le recruter dès cet hiver en prêt, avec une option d’achat. Rien n’est encore fait, mais Juninho a avoué lui-même que le club ne s’y opposerait pas. « Moussa est venu me voir, il pense qu’il est temps de changer d’équipe. Il a perdu la motivation. Garder quelqu’un qui n’a pas envie d’y vivre vraiment ce n’est pas l’idéal. On discute avec l’Atletico, Moussa est d’accord avec eux. Si ça arrive je lui souhaite bonne chance. »

Slimani pour le remplacer ?

L’OL a déjà une petite liste pour remplacer Dembélé dans l’effectif. L’ancien monégasque Islam Slimani serait tout en haut de celle-là, selon l’Equipe. Information confirmée par Junhino, le directeur sportif de l’OL, sur la chaîne Téléfoot. « C’est un joueur qu’on apprécie et ça fait partie des possibilités, mais il n’est pas tout seul. C’est jamais facile de trouver un attaquant au milieu de la saison. On regarde Islam et d’autres joueurs. En début de saison j’avais parlé avec lui, on avait presque trouvé un accord, il a envie de jouer chez nous. On discute, mais il n’y a rien de fait. »

Lirola à l’OM, c’est presque fait

Il y a deux grands dossiers ouverts à l’OM : l’éternel poste d’attaquant (ou de grantatakan, c’est comme vous voulez) et celui de latéral droit. Pour le second, le nouveau directeur du football Pablo Longoria a quelques idées en tête, dont Pol Lirola, arrière droit espagnol qui évolue à la Fiorentina, comme l’a confirmé samedi l’entraîneur marseillais André Villas-Boas. « On va voir, c’est un poste qu’on cherchait déjà à la fin du mercato d’août », a commenté le technicien portugais au micro de la chaîne Téléfoot. « On a l’option avec Lirola mais aussi avec les autres, on va voir si on peut confirmer dans les prochains jours ». Dans les faits, RMC et Sky Italia annoncent que les deux clubs sont tombés d’accord sur un prêt avec une option d’achat de 11,5 millions d’euros, qui devrait être finalisé ce dimanche.

Sinon, l’autre bonne nouvelle pour Marseille, c’est que le transfert de Strootman vers le Genoa est quasi bouclé.