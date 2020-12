Neymar au carnaval de Rio en 2019. . — Mauro Pimentel / AFP

A vol d’oiseau (ou d’hélicoptère, c’est comme vous voulez), il y a environ 1000 bornes qui séparent Neymar d’un scandale géant au Brésil. Même si le mal est sans doute déjà fait. On s’explique : depuis plusieurs jours, la presse internationale fait vent d’une méga soirée de réveillon du 31 organisée par la star du PSG dans son manoir de Mangaratiba, petite cité côtière paradisiaque au sud de Rio de Janeiro. On a parlé de 500 invités triés sur le volet (puis finalement de 150) sur cinq jours, des concerts privés, des bracelets de couleurs pour accéder aux différentes zones… Bref, une sacrée bamboche, alors que dans le même temps le pays recense son jour le plus meurtrier depuis août face à la pandémie de coronavirus.

Polémique XXL. Les journaux relayent les critiques du grand public quant à la légèreté de la star. Les éditorialistes en rajoutent (« Neymar est tout petit face aux choses importantes », lance Casagrande, consultant et ancien attaquant du Corinthians, repéré par L’Equipe) et la justice s’en mêle. Le procureur de Rio a précisé qu’il avait ouvert une enquête après avoir reçu « plusieurs plaintes, fondées sur des informations divulguées par la presse, concernant les événements organisés par le joueur Neymar ». Elle a demandé à la star de la Seleçao, ainsi qu’à la copropriété où se trouve la villa et à un autre complexe résidentiel voisin, de fournir « d’urgence » des précisions sur « le nombre d’invités, l’organisation des fêtes et les éventuelles mesures sanitaires prises ».

« Neymar ne fera pas de fête cette année »

Depuis le début, l’entourage de Neymar nie en boucle l’existence de cette soirée, dont les détails – et les invités – continuent pourtant de fuiter. Pour éteindre l’incendie, Neymar a publié mercredi sur les réseaux sociaux une photo de vacances depuis la plage de Caixa d’Aço, dans l’état de Santa Catarina, à 1.000 kilomètres au sud de Rio de Janeiro. Nous y voilà. Arrivé le matin même dans la région en hélicoptère, le « Ney » s’offre une journée au soleil avec quelques proches.

« Ça a arrêté tout Santa Catarina », explique son publiciste Alex Ferrer au quotidien A Folha. Neymar y accepte des selfies avec des locaux et la presse du coin raconte sa journée entre le yacht d’un ami et ses multiples résidences dans le coin. Bref, on fait tout pour montrer Neymar loin de Mangatariba et de la fête. « Beaucoup de gens disaient qu’il avait le pouvoir de se dédoubler, parce qu'ils pensaient qu’il était à Mangaratiba », poursuit le publiciste.

Un google map bien compréhensible - Capture d'écran

Reste la question principale: S’il était officiellement encore à Santa Catarina jeudi, où sera Neymar pour le réveillon ? Le quotidien A Fohla affirme que le meilleur buteur de la sélection brésilienne compte le passer entre amis à Santa Catarina. « Après avoir reçu des critiques sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale, Neymar, a changé ses plans pour le réveillon du Nouvel An », explique le journal. Tout juste va-t-il se réunir avec quelques proches pour passer un bon moment. « Neymar Jr. ne fera pas de fête cette année, nous sommes au milieu d’une pandémie et il est avec ses amis et sa famille et ils vont se réjouir les uns avec les autres », déclare même un de ses conseillers.

L’information n’a pour l’instant pas été confirmée par le reste de la presse brésilienne. Dont la mission de ce 31 décembre va être de suivre Neymar à la trace.