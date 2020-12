FOOTBALL L'ancien sélectionneur travaillera avec un homme de confiance pour sa pige de six mois en Bretagne

Robert Duverne et Raymond Domenech vont se retrouver dix ans après l'équipe de France. — TSCHAEN/SIPA

La dream team est réunie. Dix ans après leur collaboration en équipe de France et le fiasco de Knysna, Raymond Domenech et Robert Duverne vont de nouveau​ travailler ensemble. L’ancien sélectionneur des Bleus avait carte blanche de la part de Kita pour venir avec un adjoint, avec la bénédiction en interne de Patrick Collot, et il a choisi celui qui était son préparateur physique lors de son mandat chez les Bleus (2006-2010).

La semaine dernière les noms de Blahic Bompard et Duverne avaient circulé pour ce poste d’adjoint. Finalement ça devrait être Duverne. #Domenech #FCNantes https://t.co/pooGL0RxS0 — David Phelippeau (@dphelippeau) December 28, 2020

Le lanceur de chrono le plus connu de l'histoire du football français débarquera cette fois en qualité d’adjoint, puisque le poste de préparateur physique est déjà occupé par Cyril Moine. Sans club depuis la fin de son aventure chinoise dans le club de Bruno Genesio, Robert Duverne avait déjà été l’adjoint d’Erik Sikora sur le banc lensois en 2017, avant de rallier la MLS et Montreal avec Rémi Garde. Son arrivée devrait être officialisée lors de la conférence de presse de présentation de Domenech, prévue jeudi 31 décembre à la Jonelière.