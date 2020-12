FOOTBALL Le technicien n'a plus été sur un banc depuis 2010 et le fiasco de Knysna en Afrique du Sud

Raymond Domenech. — John Spencer/SIPA

Un gros coup de tonnerre à venir à Nantes. Pour réveiller une équipe nantaise à l’agonie cette saison (15e place de L1), le président Waldemar Kita s’est mis en tête de recruter… Raymond Domenech (68 ans), selon les informations de 20 Minutes. Depuis le limogeage de Christian Gourcuff il y a quinze jours, WK songe très sérieusement à l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, qui ne s'est plus assis sur un banc depuis 2010 et le fiasco des Bleus à Knysna en Afrique du Sud.

Avant l’arrivée de Christian Gourcuff à l’été 2019, le président nantais avait déjà longuement hésité. Cette fois-ci, cela pourrait être la bonne. Rien n’est signé encore, mais la probabilité de voir le consultant de la chaîne L’Equipe – qui n’a plus entraîné un club depuis 1993 (Lyon) – est de plus en plus grande. L’annonce pourrait être faite après le match de Lyon mercredi soir (21 h).