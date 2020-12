Raymond Domenech en visio avec Waldemar Kita? (Illustration) — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le père Noël n’a pas prévu de déposer Raymond Domenech au pied du sapin du FC Nantes, vendredi matin. L’officialisation de l’arrivée de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur le banc nantais est « prévue normalement samedi » sauf retournement de situation, a appris 20 Minutes. Le contrat porte sur une durée de six mois

#fcnantes Officialisation de la venue de Domenech prévue normalement samedi. Ça pense déjà au mercato. Joueurs défensifs à venir sans doute...

Raymond Domenech va devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes via 20 Minutes https://t.co/V2zjCgDssG — David Phelippeau (@dphelippeau) December 24, 2020

Les discussions entre Domenech et Waldemar Kita ont débuté lundi au téléphone, à l’initiative du président du FCN. Elles se sont poursuivies mardi entre l’ex-coach de Lyon et de Mulhouse et le staff nantais – Philippe Mao, Patrick Collot et Cyril Moine – accompagné de Franck Kita.

Selon nos informations, Raymond Domenech penserait à renforcer sa défense pour assurer le maintien du FC Nantes en Ligue 1.