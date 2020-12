Un lundi matin endeuillé. Au lendemain de la mort accidentelle d'un de ses jardiniers, l’ensemble du staff, des joueurs et des salariés du FC Lorient ont observé une minute de silence sur la pelouse d’entraînement du club breton. Dimanche, après la défaite concédée face au Stade Rennais, Yohann, un jardinier de 38 ans et père de trois enfants, a été tué par la chute d’une rampe de luminothérapie installée pour traiter la pelouse.

Joueurs, staff et salariés du FC Lorient ont effectué une minute de recueillement ce matin en hommage à Yohann décédé hier soir.



Le FCL tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/KnhNHvNl2I