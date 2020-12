Thauvin et Benedetto sont en forme contre l'AS Monaco. — Clément Mahoudeau / AFP

L’Olympique de Marseille a battu l’AS Monaco 2-1, samedi, pour la 14e journée de Ligue 1.

Cette victoire permet aux Marseillais de prendre provisoirement la deuxième place du classement, à un point du PSG, mais avec un match en moins.

C’est la sixième victoire de suite pour l’OM en championnat, mais ni André Villas Boas, ni Valère Germain ne veulent parler d’un possible titre.

Record égalé pour André Villas Boas. L'Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 samedi après midi contre l'AS Monaco, un concurrent direct. Cette sixième victoire consécutive de l’OM en championnat cette année leur permet de reprendre provisoirement la deuxième place du classement de Ligue 1 en attendant le choc de dimanche (21h) entre le PSG et Lyon. Le coach de l’OM égale son record de victoire consécutive, l’OM en avait déjà aligné six de suite l’année dernière.

« Cette régularité peut être décisive pour le championnat. Émotionnellement ces derniers jours ont été très durs, avec l’élimination en Ligue des champions. Je félicite l’équipe pour cette prestation, c’est une victoire très importante contre un adversaire direct », a savouré André Villas Boas.

Des attaquants en forme

Trois jours après une nouvelle défaite (3-0) contre City, les Marseillais se sont facilités la tâche en inscrivant deux buts dans le premier quart d’heure grâce à leur duo d’attaque : Florian Thauvin et Dario Benedetto. L’Argentin a offert un caviar à Thauvin qui a bien claqué sa tête (5e), et les rôles se sont inversés huit minutes plus tard avec un Thauvin passeur pour son attaquant. De bon augure puisque c’est le troisième match de suite que Dario Benedetto inscrit un but. « Je suis très content, ça va peut-être mettre un peu fin à la spéculation sur le fait que l’un ne fait pas de passe à l’autre et vice-versa. Ils montent en puissance et c’est important pour la suite », a félicité AVB.

Deuxième fois en 2 ans (avec Avb) qu'on réalise cette performance incroyable. Le record est de 8 et est détenu par bielsa. C'est fort. Très fort. — Basile Bilo (@basilebilo) December 12, 2020

Le match contre City s’est tout de même fait sentir en deuxième mi-temps et les Marseillais n’ont cessé de reculer. Après le penalty concédé par Thauvin sur un pied haut et transformé par Ben Yedder (79e), c’est même devenu très chaud pour l’OM, qui a finalement réussi à conserver son avance.

Opération Ligue des champions

Une superbe opération comptable puisque l’OM remonte provisoirement à la deuxième place, avant le choc entre le PSG et Lyon dimanche. Les Marseillais ne sont qu’à un point du PSG, avec un match en moins. De quoi s’inviter dans la bataille au titre. « Paris doit être champion et si ce n’est pas le cas cette année, plusieurs équipes sont à l’affût. On a un entraîneur avec un discours ambitieux, on joue à l’OM donc on se doit de l’être, mais l’objectif est de qualifier en Ligue des champions et faire mieux que cette année. Parler du titre c’est créer beaucoup d’attente auprès des supporters et des suiveurs du club », a tempéré Valère Germain.

Y'a 8 jours on voulait enterrer les joueurs un par un, là on se prend à rêver du titre. C'est ça l'OM bordel. #TeamOM — OM_Fada (@OM_Fadaaaaaa) December 4, 2020

Et ce n’est pas André Villas Boas qui dira le contraire, lui veut aller pas à pas dans cette saison. « On veut amener l’OM à une nouvelle qualification en Ligue des champions. Si on enchaîne six, sept, huit victoires de suite c’est merveilleux. Mais je n’en fais pas une fixation. Avec mon groupe on a établi un nombre de points minimum et maximum pour cette période de quatre matchs. On en a déjà trois, l’idéal serait douze, mais on va voir si on arrive à huit ou neuf ce qui serait déjà très bien », a prévenu l’entraîneur de l’OM. Et dans ce tableau d’apothicaire, les trois points possibles mercredi (21h) à Rennes, un autre concurrent direct, sont les plus importants.