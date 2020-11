Un match entre le FC Lorient et le Stade Brestois en pleine crise du coronavirus. — Maxime Le Pihif/SIPA

Ce jeudi matin, Roxana Maracineanu entrevoyait « le bout du tunnel » des matchs à huis clos entre janvier et février., soumis à des mesures de restriction depuis plusieurs semaines à cause du coronavirus. Mais après avoir rencontré les clubs professionnels toulousains, la ministre des Sports a estimé que le retour du grand public dans les stades était « envisageable » dès le 15 décembre.

Une proposition du sport professionnel qu’elle va « porter » auprès du Premier ministre. « La décision est entre ses mains. Je vais porter ce message et essayer de négocier comme je peux », a-t-elle indiqué en fin d’après-midi, après en avoir discuté avec les dirigeants du Stade Toulousain, du Toulouse Football Club ou encore du Fénix handball.

A l’instar de Didier Lacroix, ils lui ont indiqué ne pas comprendre qu’une ouverture des cinémas, théâtres ou encore musées dès le 15 décembre ait lieu, alors qu'ils seraient eux toujours à huis clos. « Ça nous paraît assez logique de pouvoir être en extérieur avec un public immobile aux mêmes dates qu’à l’intérieur avec un flux qui est beaucoup plus difficile à gérer sur toutes les salles », avait déclaré le matin du président du Stade Toulousain qui espère avoir un siège sur deux pour les deux rencontres de décembre son équipe professionnelle si Jean Castex donne son feu vert.

Matchs pendant les vacances ?

« J’ai entendu la demande de ces acteurs sportifs tout à fait responsables, qui ont travaillé sur des protocoles, qu’ils sont venus présenter en préfecture, qu’ils ont eu déjà la possibilité d’expérimenter (…). Ils sont prêts, aujourd’hui, à ouvrir le 15 » décembre, a estimé Roxana Maracineanu.

📸 Mme la Ministre déléguée chargée des Sports, @RoxaMaracineanu, a réservé la primeur de sa visite à Toulouse au Stade Toulousain.



Guidée par notre Président @didierlacroixx, ils ont notamment abordé la situation du sport amateur et professionnel 🇫🇷 pic.twitter.com/aciyZEDAxZ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 26, 2020

« Quand on est spectateur, quand on porte un masque, quand on a un siège ou deux sièges de distance avec son voisin dans des enceintes grandes en taille, il pourra être tout à faire envisageable de venir soutenir nos athlètes, nos sportifs de haut niveau au moment des matchs qui pourraient se dérouler pendant les vacances de Noël et du Nouvel An », a poursuivi la ministre.