L’arrière Brice Dulin et cinq néophytes seront titulaires avec le XV de France contre l’Italie samedi au Stade de France, match décisif pour l’accession à la finale de la Coupe d’Automne des nations, selon la composition annoncée jeudi par le sélectionneur Fabien Galthié. Baptiste Serin sera bien le capitaine, comme annoncé en début de semaine.

Galthié est contraint de faire tourner le groupe, la quasi-intégralité de son équipe-type ayant atteint la limite des trois feuilles de match acceptée par les clubs, et a donc choisi notamment de rappeler le Rochelais Dulin (30 ans, 29 sélections), dont le dernier match avec les Bleus remonte à juin 2017.

Les titulaires qui doivent honorer leur première sélection sont le pilier Rodrigue Neti, les deuxièmes lignes Killian Geraci et Baptiste Pesenti, l’ailier Gabin Villière et le centre Jean-Pascal Barraque, capitaine de l’équipe de France à VII et passé à XV du côté de Clermont cette saison.

Un seul membre de l’équipe-type est encore présent : l’ailier Teddy Thomas, qui avait manqué le dernier match du Tournoi des six nations ​contre l’Irlande (35-27) le 31 octobre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, et atteindra la limite des trois feuilles de matchs samedi.