Le debrief express de Rennes-Chelsea (1-2) — 20 Minutes

Après une nouvelle défaite face à Chelsea ce mardi soir, les Rennais sont déjà éliminés de la Ligue des Champions.

Leur bourreau s’appelle Olivier Giroud, auteur d’un but de la tête dans les arrêts de jeu.

Les Bretons tenteront de décrocher leur billet pour la Ligue Europa la semaine prochaine face aux Russes de Krasnodar.

Au Roazhon Park

La Ligue des Champions est décidément un monde bien cruel. Trop pour les Rennais qui la quittent déjà après seulement quatre matchs et trois défaites dans les chaussettes. Les Bretons n’ont pourtant pas démérité ce mardi soir face à Chelsea, dominant même toute la seconde période. Mais après être revenus au score grâce à Guirassy, ils se sont fait punir en toute fin de rencontre.

Un bourreau nommé Olivier Giroud

Franck Lampard avait indiqué lundi qu’il ne souhaitait pas voir Olivier Giroud partir au prochain mercato. En manque de temps de jeu, l’attaquant français semble avoir bien reçu le message. Entré à la 70e minute, il a douché les espoirs rennais en marquant de la tête dans les arrêts de jeu, dominant dans les airs le pauvre Nyamsi.

12 - Olivier Giroud a inscrit 12 buts en compétition européenne avec Chelsea depuis le début de la saison 2018/19, c’est le plus haut total pour un joueur français sur cette période devant Karim Benzema (11). Remplaçant ? pic.twitter.com/d9fuh1eRDs — OptaJean (@OptaJean) November 24, 2020

Sur le coup, Clément Grenier n’est pas non plus exempt de tout reproche avec une perte de balle qui a débouché sur l’action des Blues. « Et avec ces équipes de haut niveau, quand ils en ont une, ils te punissent », a soupiré Julien Stéphan à l’issue de la rencontre.

La volonté et l’état d’esprit n’ont pas suffi

Après la piteuse copie rendue vendredi face à Bordeaux, les Rennais se devaient de montrer un autre visage. Tout n’a pas été brillant ce mardi soir mais il y a tout de même eu du mieux dans l’attitude et l’état d’esprit. Malheureusement, le manque d’expérience des Rennais a encore été sanctionné.

« C’est forcément la déception qui l’emporte car on a réussi à bouger Chelsea comme rarement ils ont été bougés cette saison », a estimé le coach breton. « Mais on va pouvoir s’appuyer sur ce match pour la suite », a-t-il assuré.

Toujours ce manque de justesse offensive

Punis dès la 22e minute après une contre-attaque éclair des Blues conclue par Hudson-Odoi, les Rennais ont eu le mérite de ne pas baisser les bras, se procurant même plusieurs occasions. Très brouillon jusqu’alors, Guirassy en a concrétisé une de la tête en fin de rencontre (84e).

🔴⚫ Face à Chelsea ce mardi, Serhou Guirassy a mis fin à 375 minutes de jeu du Stade Rennais sans marquer le moindre but. Par la même occasion, il a mis fin à 355 minutes d'invincibilité d'Édouard Mendy (Chelsea) en Champions League. #RENCHE https://t.co/AmopKkmziq — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) November 24, 2020

Mais avant, Da Silva, Traoré et Guirassy avaient manqué le coche. Et Edouard Mendy a aussi sorti le grand jeu face à ses anciens partenaires en repoussant une tête de Nyamsi (74e). S’il veut relever la tête en championnat, le Stade Rennnais va devoir vite se montrer plus tueur devant le but.