Armel Tripon lors du départ du Vendée Globe, le 8 novembre 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Ça y est, ils sont en plein dedans. Les leaders du Vendée Globe ont abordé la dépression tropicale Theta, au large des Açores, très tôt ce samedi. Et apparemment, les prévisions étaient justes. Des rafales à 60 nœuds, des bonnes vagues de plus de 6 mètres de haut, ça secoue très fort alors que le jour se lève doucement. Alex Thomson et l’étonnant Jean Le Cam se tirent toujours la bourre en tête de la course, alors que derrière, on attend de voir comment les premiers s’en sortent avant de s’engouffrer dans le vent.

Le classement à 9 heures

1- Jean Le Cam (Yes We Cam !)

2- Alex Thomson (Hugo Boss) à 4 milles nautiques du premier

3- Benjamin Dutreux (OMIA – Water Family) à 49 milles nautiques

La surprise de Le Cam (toujours)

Le doyen n’en finit pas d’étonner les observateurs comme ses adversaires. Dans sa vacation de 5 heures, ce matin, Alex Thomson a reconnu qu’il n’en revenait pas d’être talonné par «le roi Jean» et son bateau sans foil. « Jean Le Cam se rapproche de moi ! Mon Dieu, Jean Le Cam est incroyable, incroyable. Etre là où il est avec ce bateau et à son âge, c’est incroyable, brillant ! » Et oui Alex, et il t’a même dépassé quelques heures plus tard. « Je vais finir par les voir filer, les foilers. Mais tant qu’à faire, papy fait de la résistance !, se marre l’intéressé. Je dis toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. »

La vidéo technique du jour

Tous les vendredis, nous vous proposerons une courte vidéo pour répondre à une question particulière. Pour la première, de nous attarder sur les choix tactiques de la flotte, scindée en deux ? Pourquoi ça ? Comment expliquer que certains ont choisi de passer à l’ouest et d’autres plus au sud. Vincent Riou, vainqueur de l’épreuve en 2004-2005, nous aide à y voir plus clair.

Derrière, on répare et on attend de voir

Sacrée journée vendredi pour Armel Tripon. Victime d’une avarie en milieu de semaine, le skipper de L’Occitane en Provence s’est hissé en pleine mer à 15 mètres de haut sur son mât pour le sécuriser. Belle perf'. « Je viens d’aller faire un tour en altitude et je confirme que l’homme descend du singe ! La mer bougeait beaucoup, je me suis fait brinquebaler dans tous les sens pendant une heure. Je m’accrochais comme un chimpanzé autour d’un arbre », a débriefé Tripon. Enfin reparti dans de bonnes conditions, il prévoit de regarder comme les leaders vont s’en sortir ave Theta avant de décider par où il va passer. « Je regarde trajectoire des camarades, j’essaie d’avoir des infos sur ce qu’ils ont eu comme conditions et j’espère que quand j’y arriverai elle sera moindre », a-t-il dit. Malin.