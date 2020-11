Jérémie Beyou et son bateau — SIPA

C'est un immense coup dur pour Jérémie Beyou. Grand favori dans ce Vendée Globe, quatre ans après avoir terminé troisième du tour du monde en solitaire, le skipper de Charal perd déjà tous ses espoirs de victoire finale. Beyou doit en effet faire demi-tour et rentrer aux Sables d'Olonne après avoir heurté, dans la nuit de mardi à mercredi, un ofni. Son safran a été touché. « Les réparations sont plus importantes que prévues, Jérémie et son équipe ont donc pris la décision de faire route vers Les Sables d'Olonne », explique ainsi son équipe sur Twitter.

Le temps de revenir aux Sables, de réparer le bateau puis de repartir, on imagine mal comment le skipper de Charel pourrait désormais se mêler à la bataille pour le podium, aussi rapide son bateau soit-il.