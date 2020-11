Fabien Barthez dans les tribunes du Parc des Princes lors du match de Ligue 1 PSG - Monaco, le 15 avril 2018. — Christophe Archambault / AFP

La nouvelle, inattendue, est tombée ce mardi en début de soirée sur le site Internet du TFC : Fabien Barthez revient dans son club formateur. L’ancien portier champion du monde 1998 et d’Europe 2000, qui avait quitté Toulouse pour Marseille en 1992, est de retour « à compter de ce mercredi » et cela « jusqu’à la fin de saison », indique l’actuel neuvième de Ligue 2. Pour quoi faire ? Le Divin Chauve (49 ans) sera chargé d’« accompagner et développer la progression et la formation [des] gardiens de but ».

L’Ariégeois interviendra aussi bien auprès du centre de formation que du groupe professionnel « en accord et en étroite collaboration avec [l’entraîneur] Patrice Garande, l’entraîneur des gardiens de but du groupe professionnel Rudy Riou, ainsi que le directeur technique du centre de formation Denis Zanko ».

Un retour dans le foot après l’aventure Luzenac

Si l’on en croit le communiqué, Barthez ne remplace personne mais vient « enrichir » le TFC « de son expérience, de sa technique et de son savoir-faire ». Le légendaire gardien des Bleus, reconverti comme pilote automobile, avait quitté le monde du foot après l’épopée avortée du Luzenac Ariège Pyrénées, dont la montée en Ligue 2 acquise sur le terrain au printemps 2014 avait été refusée en coulisses.