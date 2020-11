Le centre de formation de l'OGC Nice — SYSPEO/SIPA

Les Aiglons sont pris dans un cluster. « Plus d’une douzaine de joueurs de l’équipe première et membres de l’encadrement professionnel ainsi que des jeunes footballeurs ont été testés positifs » au Covid-19, a annoncé l'OGC Nice, ce mardi. En conséquence, le club de Ligue 1 a décidé de fermer son centre de formation et son centre d’entraînement.

Après la trêve internationale, Nice doit normalement se déplacer à Marseille pour le compte de la 11e journée de L1. La tenue de cette rencontre prévue le 21 novembre dépend désormais de l’évolution de la situation sanitaire.

Réouverture la semaine prochaine ?

« Afin de se prémunir d’une circulation trop active du virus, les entraînements collectifs sont annulés », poursuit le Gym, précisant qu'« une réouverture est envisagée la semaine prochaine, après de nouveaux tests, en accord avec les autorités sanitaires ».

Dimanche dernier, Youcef Atal, le latéral international algérien, avait dû déclarer forfait pour le derby Nice-Monaco (1-2), contaminé par le coronavirus. Le centre de formation niçois avait déjà dû fermer au début de l’automne pour la même raison.