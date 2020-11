Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice — Romain Perrocheau / AFP

Le Gym de Patrick Vieira est actuellement 4e de la Ligue 1.

A l’OGC Nice depuis 2018, le champion du monde a été annoncé à plusieurs reprises « sur la sellette » la saison passée.

« Il n’a rien à voir avec un Favre ou un Puel, mais les résultats commencent à arriver. Et c’est intelligent de la part du club de lui avoir laissé du temps », juge José Cobos.

Avec une quatrième place au championnat de Ligue 1 (à peine obscurcie par un parcours compliqué en Ligue Europa), le système Vieira prendrait-il enfin du poids sur la Côte d’Azur ? Le champion de monde, entraîneur de l'OGC Nice depuis 2018, régulièrement annoncé « sur la sellette » la saison passée, a de quoi pouvoir vivre plus sereinement l’actuelle.

Jamais lâché par le président Jean-Pierre Rivière, selon qui il « n’était pas en danger », Patrick Vieira fait son chemin. Son Gym, récemment amputé de son capitaine Dante, opéré d’un genou, et dépassé par le Slavia Prague jeudi soir (3-2), semble avoir trouvé une certaine forme d’équilibre. Et, du coup, lui aussi.

« Il utilise beaucoup plus les côtés »

« On a pu être un peu dubitatif sur les choix qu’il a pu faire en début de saison. Le système n’était pas adapté à son effectif. Maintenant, il utilise beaucoup plus les côtés et ça fonctionne bien. Et puis, il va avoir une grande liberté d’exécution avec des gars comme Schneiderlin, Lopes et Reine-Adélaïde maintenant », juge l’ex-Aiglon Patrice Alberganti. « A priori, son équipe a de beaux jours devant elle. Elle a encore une grosse marche de progression dans ses qualités de jeu », analyse-t-il encore.

C’est en effet le sentiment qui s’impose ces dernières semaines. Le groupe est presque à point pour faire de grandes choses, dixit Patrick Vieira lui-même. Ne manque plus qu’une certaine prise de conscience pour afficher plus de réussite. « Il faut continuer à travailler, à progresser et surtout à croire à notre force collective. On est encore en train de se connaître. », expliquait-il récemment après un match.

« C’est intelligent de la part du club de lui avoir laissé du temps »

Quand Patrick Vieira parle de « force collective », José Cobos, lui, jauge l’actuel coach du Gym à sa « force tranquille ». « Il n’a rien à voir avec un Favre ou un Puel, tranche l’ancien joueur et entraîneur adjoint de Nice. Mais les résultats sont là. Ils commencent en tout cas à arriver. Il y a plus de pression aujourd’hui pour l’OGC Nice qui évolue en Ligue Europa qu’il y a 7 ou 8 ans quand l’équipe jouait un peu son maintien. Et, malgré ce contexte, c’est vraiment intelligent de la part du club d’avoir laissé du temps à Patrick Vieira. »

Dimanche, c’est un derby avec Monaco, quatre places derrière, qui attendra Patrick Vieira. L’occasion de voir si la mayonnaise prend toujours dans le championnat. L’occasion aussi pour le néo-Niçois Rony Lopes, buteur lors de la victoire de Nice à Angers dimanche dernier (3-0), de retrouver son ancienne équipe.