Nagelsmann soulagé d'avoir pris sa revanche face au PSG. — Ronny HARTMANN / AFP

On parle beaucoup du sort de Thomas Tuchel, mais l’ami Julian Nagelsmann, lourdement battu la semaine passée par MU (5-0), ne devait pas faire le malin non plus au quart d’heure de jeu, quand Di Maria s'élançait sur penalty pour donner deux buts d’avance au PSG à Leipzig. Mais l’Argentin a vu son tir être repoussé, et la suite a ressemblé à une longue torture. Egalisation de l’ancien de la maison Nkunku, deuxième but après la mi-temps et double expulsion pour finir (Gueye et Kimpembe).

Le résumé vidéo de Leipzig-PSG https://t.co/ZNaGGIsBnZ — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2020

« Nous avons mis du temps à entrer dans le match à cause de nos propres erreurs. Au début, nous leur faisons deux cadeaux d’entrée. Sinon Paris ne s’est créé par lui-même aucune occasion dans le jeu, a estimé Nagelsmann. Mais ensuite nous nous sommes bien repris et notre victoire est méritée. Avec un seul but d’écart, c'est normal que le match ait été tendu jusqu'à la fin​. Nos deux dernières défaites ont été assez difficiles à digérer, mais nous avons montré aujourd’hui une bonne réaction ». Avec 6 points, Leipzig rejoint Manchester en tête du groupe, trois points devant le PSG.