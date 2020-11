Angel Di Maria a raté un penalty lors de Leipzig-PSG en Ligue des champions, le 4 novembre 2020. — Ronny HARTMANN / AFP

Dans de sales draps. Le PSG a perdu mercredi lors de la troisième journée de Ligue des champions à Leipzig (2-1), après avoir pourtant ouvert le score. Di Maria a raté le penalty du break et les Allemands ont fini par l’emporter. Les Parisiens, qui ont fini à neuf, vont devoir cravacher pour se qualifier.

Kimpembe, encore…

Titulaire indiscutable cette saison avec le départ de Thiago Silva, Presnel Kimpembe n’arrive pas à se défaire d’une certaine fébrilité. Avec lui, il y a toujours cette sensation que l’erreur, de relance ou de placement, peut venir à tout moment. Ce soir, bien avant son expulsion au fin fond des arrêts de jeu, il a concédé le penalty qui a permis aux Allemands de l’emporter, grâce à Forsberg (57e). On peut dire qu’il manque un peu de chance sur ce ballon qui retombe sur son bras, mais ce n’est pas la première fois que cela lui arrive en Ligue des champions. Avant ça, c’est toute la défense parisienne qui a été fautive sur l’égalisation de Nkunku (42e), qui a eu le temps de prendre un café avant de déclencher sa frappe depuis l’entrée de la surface.

Di Maria, ange et démon

Tout avait pourtant bien commencé pour les Parisiens, auteurs d’une entame de match convaincante. Investis, sérieux, ils ont entendu leur coach, qui avait réclamé la veille un vrai match collectif pour compenser les nombreuses absences. Neymar, Mbappé et Icardi sur le flanc, Di Maria était très attendu dans l’animation offensive et c’est lui qui a lancé son équipe, bien servi par Kean (6e). L’Argentin a ensuite eu le break au bout du pied, avec un péno magnifiquement gratté par Kean. Mais sa frappe, un peu molle et à mi-hauteur, n’a pas trompé Gulacsi. A 2-0 au quart d’heure de jeu, ça n’aurait certainement pas été la même…

Et maintenant, les rames

Le PSG a des circonstances atténuantes pour cette défaite, avec une infirmerie pleine à craquer (Verratti, Draxler, Bernat en plus de ceux déjà cités) et l’expulsion de Gueye à vingt minutes de la fin. Mais ça ne change rien au fait que maintenant, il va devoir cravacher pour passer. Bonne nouvelle quand même, Manchester United a perdu à Basaksehir. Les Parisiens se trouvent à trois points des Anglais et des Allemands après sa plus faible phase aller de l’ère QSI. La réception de Leipzig lors de la prochaine journée, dans trois semaines, sera vitale, avant un déplacement brûlant à Old Trafford. Ce serait bien de récupérer quelques joueurs d’ici là.