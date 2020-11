Manchester United s'est incliné sur la pelouse de Basaksehir en Ligue des champions, le 4 novembre 2020. — /AP/SIPA

Voilà qui change pas mal de choses dans le groupe du PSG. Manchester United, grand favori de cette poule H après sa victoire au Parc des Princes (1-2) et la fessée infligée à Leipzig (5-0), s'est pris les pieds dans le tapis face à Basaksehir, ce mercredi. Les Anglais se sont inclinés à Istanbul (2-1), là où Paris avait difficilement gagné la semaine dernière. Ce résultat rebat les cartes, en attendant le résultat de la rencontre entre Leipzig et le PSG (à suivre en direct par ici).

Les Anglais n’ont jamais vraiment espéré dans ce match, encaissant rapidement un premier but complètement improbable, avec les dix jours de champs dans le camp turc et personne pour surveiller Demba Ba. Parfaitement lancé par Visca, qui avait tout vu depuis sa surface, l’ancien joueur de Chelsea a pu filer tranquillement vers le but (après un bon contrôle de la poitrine, quand même) pour tromper Henderson.

😲 L'équipe de Manchester United avant le but de Demba Ba avec l'İstanbul Başakşehir. Et ce n'est pas une blague. #UCL pic.twitter.com/tS65qn1Yrf — RMC Sport (@RMCsport) November 4, 2020

Le même Visca a ensuite doublé la mise. Anthony Martial a répondu dans la foulée, juste avant la pause, mais MU a été incapable de revenir en seconde période. Pogba et Cavani, entrés en cours de jeu, n’ont pu faire la différence.