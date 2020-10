PSG - Manchester United EN DIRECT : Paris puni pour son vilain début de match, suivez le match avec nous

20h: Salut à tous! On espère que tout va bien pour vous et on se réjouit de vous retrouver pour une belle soirée foot. Vous aurez d'un côté l'affiche du soir, PSG-MU, et de l'autre le live de Stade Rennais - Krasnodar. Deux clubs Français pour le prix d'un en Coupe d'Europe.