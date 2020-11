20h05 : Sans Neymar et Mbappé, c’est le jeune Kean qui va se charger de mettre la balle au fond ce soir. Ça tombe bien, on vous a concocté un papier dans lequel on a cherché à comprendre ce qui n’a pas marché pour lui à la Juve et à Everton, alors qu’il était considéré comme l’un des plus grands talents italiens de ces dernières années en attaque.

Fan absolu de Balotelli, Moise Kean est-il aussi ingérable que son idole ? via @20minutesSport https://t.co/huyoAi5EHk — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 4, 2020