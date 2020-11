L'entraîneur du Losc,Christophe Galtier, lors du premier point presse de la saison . — G. Durand / 20 Minutes

Frustré et en colère. Dire que Christophe Galtier n’a pas apprécié le nul (1-1) de son équipe face à Lyon dimanche soir est un euphémisme. A onze contre dix pendant quasiment toute la deuxième mi-temps, le Losc n’a jamais trouvé la faille dans la défense lyonnaise. Si Anthony Lopes, le gardien rhodanien, a sorti le grand jeu, Lille a aussi manqué d’idées offensives.

« On a manqué de présence dans l’axe. A un certain moment, ça ressemblait à du handball avec une défense bien placée, et nous on faisait le tour. On n’avait pas de présence dans la surface. Je suis assez frustré de ça. On n’a pas su tirer profit de l’avantage numérique parce que Lyon a bien défendu mais nous, on n’a pas bien attaqué », regrette l’entraîneur lillois.

« J’ai trouvé un manque de personnalité »

Galtier a aussi reconnu que c’est tout le vestiaire lillois qui était en colère à l’issue du match. « Il y avait de la colère dans le vestiaire de la part des joueurs Il faut montrer plus de caractère dans ces zones offensives. J’ai trouvé un manque de personnalité », insiste le technicien nordiste.

Pour se consoler, Gatier peut toujours se dire que son Losc est toujours invaincu depuis le début de saison. La preuve que ses joueurs n’ont pas toujours les pieds carrés.