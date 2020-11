Lille-Lyon EN DIRECT : L'OL va-t-il résister à l'intensité lilloise ?...Yilmaz et Ikoné de retour...

C'est peut-être un premier tournant du championnat qui se joue au stade Pierre Mauroy dimanche soir. Alors qu'un trio commence à se détacher en tête du championnat (PSG, Lille et Rennes), l'OL n'a déjà plus beaucoup de marge après un début de saison moyenasse. Une victoire des Lillois et le trou au classement serait déjà très important, si ce n'est définitif. Très franchement, cela reste le scénario le plus probable au vu de la forme des Nordistes, qui forment le collectif le plus impressionnant de L1 depuis le début de saison. Yilmaz, Bamba, Sanches, André, Araujo et les autres sont en pleine bourre, et ils désossent tous ceux qui se pointent au stade Pierre Mauroy. Lyon peut-il faire exception? Il peut au moins se rappeler qu'il n'est jamais aussi compétitif que face aux gros, même si qualitié de jeu semble encore insuffisante sur la durée. Rendez-vous à 20h30