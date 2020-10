Jonathan David est en plein doute — Michel Spingler/AP/SIPA

Le calvaire continue pour Jonathan David. Arrivé cet été dans le Nord, la recrue la plus chère de l’histoire du Losc ressemble de plus en plus à un gros fiasco. Après dix matchs, le Canadien de 20 ans n’a toujours pas marqué le moindre but sous ses nouvelles couleurs. Jeudi en Ligue Europa face au Celtic (2-2), l’attaquant pensait enfin débloquer son compteur après avoir obtenu un penalty. Mais David a raté son peno et prolongé sa période de doute.

« Il a le mérite de s’être créé le penalty. Je n’ai aucun reproche à lui faire de le voir tirer mais malheureusement, il a été repoussé. Ça va lui rajouter une pression supplémentaire. On va l’accompagner, on va l’aider. Il est évidemment déçu de ne pas avoir marqué mais content que l’équipe ait pu réagir pour décrocher ce bon match nul », assure Christophe Galtier, l’entraîneur du Losc.

Galtier persuadé que David va finir par marquer

S’il a raté un peno, David s’est montré dans le jeu mais sa longue période d’inefficacité commence à peser. « Il a été intéressant dans ses prises de balle, dans ses déplacements. Mais un attaquant, on lui demande de marquer des buts. S’il avait marqué son penalty, il aurait fait une bonne période », assure Galtier persuadé que son joueur « va marquer ». Le plus tôt sera le mieux car David a déjà perdu beaucoup de temps.