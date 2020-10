Adrien Hunou butte sur le gardien russe de Krasnodar lors du match nul concédé par le Stade Rennais pour son entrée en Ligue des champions. — Damien Meyer / AFP

Le Stade Rennais a concédé un match nul face aux Russes de Krasnodar pour sa première en Ligue des champions.

Le coach Julien Stéphan a regretté le manque d'efficacité de son équipe qui a multiplié les occasions en fin de rencontre.

Le gardien russe Samonov a sauvé les siens d'une défaite. Les quatre équipes de la poule E sont à égalité de points.

Au Roazhon Park, Camille Allain

Pluie dense et douche froide. Mardi soir, le Stade Rennais a vécu moins de trois minutes d’un bonheur que seule la Ligue des champions est capable de procurer. Quelques instants où les Bretons ont pu toucher du doigt un rêve de gosse. Portés par un penalty de Seyrou Guirassy, les joueurs de Julien Stéphan menaient au score pour le premier match de leur histoire en C1 face à Krasnodar. Toute la pression emmagasinée par les joueurs et engloutie par les supporters rennais avant le match s’est alors transformée en euphorie. Des années de désillusions venaient alors de s’effacer. Mais la joie fut de courte durée. « Si on s’enflamme parce qu’on a marqué un but, on n’a rien compris. On avait l’intention de mettre de l’intensité. On le [Cristian Ramirez] laisse se retourner. C’est au mérite de ce qu’il a tenté », analysait le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud.

Portés par leur premier but dans la compétition, les Bretons ont tellement rêvé qu’ils en ont oublié de défendre. Et ils ont été punis. Une frappe sèche de Ramirez trompait Alfred Gomis, qui fêtait sa première apparition depuis son transfert de Dijon. Les 5.000 personnes présentes au Roazhon Park avaient à peine eu le temps de s’asseoir qu’elles ont été douchées. La soirée s’achevait ainsi, sur un match nul 1-1 concédé face aux méconnus mais solides Russes. Aussi frustrant que spectaculaire.

Un cruel manque d’efficacité

Quoi penser, quoi dire, quoi écrire, au soir de ce rendez-vous historique. Les taquins diront que les Rennais n’ont pas été à la hauteur de ce premier rendez-vous. On est persuadés que non. D’abord parce que les joueurs de Julien Stéphan ont entamé le match avec sérieux et qu’ils ont globalement dominé les débats. Au retour des vestiaires, les Bretons ont même affiché leurs ambitions, pressant plus haut. « On voulait vraiment entrer de manière décomplexée dans la compétition. On a fait l’entame qu’on souhaitait. On va parler d’efficacité, il nous en a manqué », analysait le coach breton après la rencontre.

Il a pas manqué grand chose pour atteindre l'extase totale mais ça restera une belle soirée ❤🖤

Je veux revoir Doku vite vite viiiiiiiiite — Le Sorceleur (@lesorceleur) October 20, 2020

Après la première récitation de son élève qui a frappé vingt fois au but, l’instituteur se montrait satisfait de l’intensité, de l’envie, du collectif mais regrettait le manque d’efficacité devant le but. L’entrée de la recrue Jérémy Doku aura été très riche sur le flanc droit, créant plusieurs occasions et faisant reculer le bloc russe. En fin de match, les Bretons ont empilé les occasions mais ni Flavien Tait, ni Adrien Hunou ou Seyrou Guirassy ne réussissaient à battre Safonov. « On est tombés sur un très bon gardien. Sans doute l’homme du match en face », saluait l’entraîneur breton. Mais la roublardise du Suédois Olsson a aussi posé pas mal de problèmes au trio Camavinga, Nzonzi et Bourigeaud, moins serein qu’à son habitude.

« On sait que le niveau va s’élever »

Au cœur d’une deuxième mi-temps devenue folle, on n’a pas reconnu l’habituelle maîtrise de l’un des ténors de Ligue 1. Passé le but de Guirassy planté sur penalty, à la suite d’une faute commise sur Martin Terrier, les hommes de Julien Stéphan ont eu du mal à tenir les contres adverses, leur équipe étant coupée en deux, jusqu’à un passage en 4-4-2 qui aurait pu tout changer.

Il faudra sans doute s’en inspirer pour se déplacer à Séville la semaine prochaine. « On sait que le niveau va s’élever. On a montré qu’on était capables de rentrer dans cette compétition de manière décomplexée. Je peux comprendre la frustration des joueurs et la déception, elle est légitime mais le chemin est encore long. On n’est qu’au début de ce marathon », résumait Julien Stéphan. Les Bretons ont sans doute guetté le score de leurs futurs adversaires, qui ont accroché le nul 0-0 à Chelsea. Au soir de ces premiers matchs, toutes les équipes de la poule E sont à un point. La conclusion sera au défenseur russe Chernov. « Nous avons gagné un point ce soir ». Lucide.